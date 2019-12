VIDEO – Chievo-Inter, gli Anni Dieci iniziano con una vittoria

Si sta concludendo il secondo decennio degli anni 2000, iniziato il 1° gennaio 2010. Per l’Inter, si conclude nello stesso modo in cui era iniziato, ossia con una vittoria. Inter-Genoa 4-0 arriva infatti quasi 9 anni dopo Chievo-Inter del 6 gennaio 2010, finita 0-1 per i nerazzurri. Ecco il video con gli highlights.

RICORRENZE – Chievo-Inter del 6 gennaio 2010 non è stata solo la partita che ha inaugurato l’ultimo decennio della storia interista, nonché il secondo semestre della stagione nerazzurra migliore di sempre. È stata anche una partita ricca di ricorrenze. Innanzitutto, l’esordio assoluto di Goran Pandev con la maglia dell’Inter: arrivato pochi giorni prima dalla Lazio, il macedone trova finalmente i primi minuti in nerazzurro, dopo anni nel vivaio interista. Ivan Ramiro Cordoba festeggia invece i 10 anni con l’Inter, dopo l’esordio in Inter-Perugia del 6 gennaio 2000. Patrick Vieira, all’ultima presenza in nerazzurro prima di trasferirsi al Manchester City, festeggia invece le 100 gare in Serie A. Infine, gloria anche per Marko Arnautovic, che esordisce entrando all’87’. Per il resto, una partita dai contenuti poveri, chiusa già al 12′ con la rete di Mario Balotelli, che ribadisce in rete dopo la respinta del portiere, su contropiede lanciato proprio dal neo-arrivato Pandev. Nel video dell’account YouTube “Blueyes1870” tutti gli highlights della prima partita degli anni Dieci dell’Inter: