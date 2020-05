VIDEO – Chiellini fa pace con Balotelli grazie a… “Le Iene”!

Chiellini ha fatto discutere con il suo libro uscito pochi giorni fa. Il capitano della Juventus, oltre a dichiarare l’odio sportivo per l’Inter, ha attaccato anche Balotelli e Felipe Melo (vedi articolo). Entrambi gli ex nerazzurri hanno risposto per le rime, ma SuperMario intanto tende la mano all’ex compagno di Nazionale tramite “Le Iene”

PACE FATTA – Giorgio Chiellini e Mario Balotelli fanno pace davanti alle telecamere. “Le Iene” hanno raggiunto entrambi i giocatori facendoli parlare in video chiamata. Tutto rientrato tra i due, che ci ridono su una volta collegati. Il tutto è stato documentato da un tweet dell’account ufficiale della trasmissione Mediaset. Di seguito il video con l’anteprima della puntata di stasera.