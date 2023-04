VIDEO – Champions League torna a Milano! Ma solo in ‘mostra’

Anti-vigilia di Champions League e del quarto di finale tra Inter e Benfica, la Coppa più ambita in ambito europeo torna a Milano, ma non è per i nerazzurri e neanche per i rossoneri del Milan. Secondo quanto documentato da Sky Sport, il trofeo dalle grandi orecchie in questi giorni resterà a Milano e sarà a “disposizione” di tutti coloro il quale vorranno vederla da vicino e scattare qualche foto. Si tratta della Champions League ufficiale, originale, quella che viene data (e solo in quell’occasione) ai giocatori per alzarla al cielo per intenderci, non la solita “replica”.

