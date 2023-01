VIDEO − Cesena-Inter 1-1, Campionato Primavera: gol e highlights partita

L’Inter Primavera dopo il KO in Supercoppa Primavera, non si riscatta pareggiando sul campo del Cesena. Match che finisce 1-1 (vedi tabellino). Di seguito gol e highlights del match della 16esima giornata

NON VINCE − Altra prestazione e risultato deludente dell’Inter di Cristian Chivu. Solo 1-1 contro il Cesena. Apre le danze Francesco Pio Esposito che timbra allo scadere dei primi 45 minuti, ma nella ripresa l’approccio non è ottimo e dopo tre minuti pareggia Carlini. Niente riscatto dunque per la Primavera nerazzurra che dopo il KO in settimana in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, non riesce a trovare i tre punti in campionato.

Fonte: Canale YouTube Inter