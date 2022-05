VIDEO – Ceferin: «Qualcuno vuole insistere sulla Super League e sulla terra piatta!»

Ceferin assicura che il progetto Super League non è più una minaccia per il calcio europeo. Il Presidente della UEFA, nella lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, ironizza sui suoi promotori. Di seguito il video con un breve estratto delle sue dichiarazioni

ADDIO SUPER LEAGUE – Oltre ad aver parlato del percorso dell’Inter in Champions League (vedi dichiarazioni), Aleksander Ceferin tuona per l’ennesima volta contro la Super League e i suoi promotori. Per Ceferin le speranze di Barcellona, Juventus e Real Madrid di avere la meglio sulla UEFA sono nulle. Il progetto Super League è destinato a essere accantonato definitivamente o ci saranno altre sorprese? Ceferin appare tranquillo ma occhio all’ennesimo contropiede…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).