VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Udinese-Inter 0-0 (19/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-0 contro l’Udinese del 23 gennaio 2021.

PASSO FALSO – Dopo la straordinaria vittoria sulla Juventus, l’Inter frena di nuovo. I nerazzurri chiudono il girone di andata in casa dell’Udinese, su un campo molto ostico. E i padroni di casa non smentiscono questa fame. Le occasioni più grosse capitano nel primo tempo. Prima Lautaro Martinez si trova a tu per tu con l’ex compagno Juan Musso, che sventa il tiro del Toro. Poi Nicolò Barella prova a replicare la prodezza vista contro il Cagliari, ma stavolta la palla esce. Per il resto, la partita di segnala per due cartellini rossi. Quello non dato a Tolgay Arslan al 26′, e quello rifilato ad Antonio Conte al 91′, per reiterate proteste. Tuttavia tutti i tifosi interisti non possono immaginare che questa sarà l’ultima gara senza 3 punti fino a metà aprile. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.