VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Spezia-Inter 1-1 (32/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-1 in casa dello Spezia del 21 aprile 2021.

BRUTTO PAREGGIO – Il pareggio contro il Napoli interrompe la striscia positiva dell’Inter, che vinceva da undici gare consecutive. E la ripresa non avviene nemmeno in casa dello Spezia, che raccoglie un punto fondamentale in ottica salvezza. In casa dei neo-promossi, i nerazzurri vanno nuovamente sotto nel punteggio: al 12′ Diego Farias piazza una botta che trova Samir Handanovic indeciso, e firma l’1-0. Lo svantaggio scuote l’Inter, che inizia ad assediare l’area dei padroni di casa. Lo sfondamento arriva solo al 39′, quando Ivan Perisic insacca il pareggio da due passi. Nella ripresa Romelu Lukaku firma il gol che varrebbe la vittoria, ma la posizione di fuorigioco rende nullo il tutto. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.