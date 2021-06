VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Roma-Inter 2-2 (17/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-2 contro la Roma del 10 gennaio 2021.

PAREGGIO THRILLER – La gara di andata tra Roma e Inter, giocata allo stadio Olimpico lo scorso 10 gennaio, ha un chiaro retrogusto di beffa. Non solo per il pareggio che giunge a pochi minuti dalla fine. Ma anche e soprattutto perché i nerazzurri erano riusciti a completare la rimonta dopo il vantaggio iniziale. La Roma passa infatti in vantaggio al 17′ grazie a un tiro di Lorenzo Pellegrini a cui Samir Handanovic non prova nemmeno a opporsi. I nerazzurri non giocano male, ma nel primo tempo non riescono a impensierire davvero i giallorossi. Come spesso succede in questa magica stagione, serve un evento fuori dall’ordinario. E questo si verifica al 56′, quando Achraf Hakimi si invola sulla destra, per convergere poi verso il centro dell’area e, dal limite, scoccare un sinistro che si infila sotto l’incrocio più lontano. Passano sette minuti, e Milan Skriniar firma l’1-2 con un gol fotocopia di quello siglato al Verona (vedi video). La beffa però è dietro l’angolo e assume le sembianze di Gianluca Mancini, che firma il 2-2 finale all’86’. Di seguito il video con la sintesi di Roma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.