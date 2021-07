VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Napoli-Inter 1-1 (31/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-1 in casa del Napoli del 18 aprile 2021.

BATTUTA D’ARRESTO – Dopo undici vittorie consecutive in altrettante gare del girone di ritorno, l’Inter si ferma a Napoli. In casa degli azzurri, i nerazzurri non vanno oltre l’1-1. Per tornare all’ultima gara senza i tre punti, bisogna risalire all’impalpabile 0-0 in casa dell’Udinese del 23 gennaio. Contro gli uomini di Gennaro Gattuso l’Inter va addirittura sotto nel risultato, complice una sfortunata autorete di Samir Handanovic al 36′ su un tiro-cross di Lorenzo Insigne. Ma Christian Eriksen firma subito il pareggio a inizio ripresa (55′) con un gran sinistro in corsa. Un pareggio che non complica i piani interisti, e che risulta anche fisiologico dopo tre mesi di sole vittorie. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.