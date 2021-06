VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Milan-Inter 0-3 (23/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-3 contro il Milan del 21 febbraio 2021.

DERBY PERFETTO – Dopo il sorpasso operato col 3-1 alla Lazio, la giornata successiva l’Inter surclassa il Milan e conferma il primo posto. Il derby si mette in discesa da subito: al 5′ con un cross Romelu Lukaku pesca Lautaro Martinez libero in area, e il Toro gira perfettamente in rete la palla dello 0-1. Sarà l’unico gol del primo tempo, che vede i rossoneri in netta difficoltà nel prendere le misure ai nerazzurri. A inizio ripresa gli uomini di Stefano Pioli trovano un moto d’orgoglio, e arrivano diverse volte vicini al pareggio. Ma Samir Handanovic è in stato di grazia e respinge ogni offensiva. Così al 57′ l’Inter può piazzare il colpo del ko, con un’azione che rasenta la perfezione. La palla parte proprio dal portiere e coinvolge ben sette giocatori, attraversando tutto il campo sulla destra per poi finire dal lato opposto dove Christian Eriksen imbecca Ivan Perisic in area, che a sua volta serve a Lautaro Martinez la palla per lo 0-2. Dopo neanche dieci minuti arriva anche il colpo dello 0-3. Con una ripartenza solitaria, Lukaku semina ogni avversario e dal limite scocca la botta mancina, imprendibile per Donnarumma. Partita senza storia: l’Inter vola a +4 in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.