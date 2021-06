VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Lazio-Inter 1-1 (3/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-1 in casa della Lazio del 4 ottobre 2020.

PRIMO STOP – Dopo due vittorie consecutive, con nove reti all’attivo, alla terza giornata arriva il primo stop per l’Inter. In casa della Lazio, i nerazzurri passano in vantaggio alla mezz’ora, con un bel mancino di Lautaro Martinez. I biancocelesti pareggiano però al 55′ con Sergej Milinkovic-Savic, che di testa sfrutta una doppia indecisione di Ivan Perisic e Samir Handanovic. La gara è nervosa, anche a livello di nervi, e infatti entrambe le squadre finiscono in dieci. Al 67′ Ciro Immobile schiaffeggia Arturo Vidal, e viene espulso. Stessa sorte per Stefano Sensi, che all’87’ va al testa a testa con Patric, ricevendo un sorprendente cartellino rosso. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.