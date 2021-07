VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Juventus-Inter 3-2 (37/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il KO per 3-2 in casa della Juventus del 15 maggio 2021.

VELO PIETOSO – L’Inter si presenta in casa della Juventus alla penultima giornata di campionato con lo Scudetto già cucito sul petto. Una gara che arriva dopo settimane di festeggiamenti, come si evince dall’approccio dei nerazzurri. Che al 24′ vanno sotto per un gol di Cristiano Ronaldo, che ribadisce in rete un rigore (solo il primo) parato da Samir Handanovic per un fallo dubbio (dato dal VAR) di Matteo Darmian su Giorgio Chiellini. Sempre su rigore pareggia Romelu Lukaku al 35′, per fallo di Matthijs de Ligt su Lautaro Martinez, trovando così il primo gol ai bianconeri. Al terzo minuto di recupero del primo tempo la Juventus torna sopra, grazie a un tiro da fuori di Juan Guillermo Cuadrado su cui Handanovic interviene in ritardo. Al 55′ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione di Rodrigo Bentancur. Ma l’Inter riesce a pareggiare solo all’83’, grazie a un’autorete di Chiellini che devia un cross di Nicolò Barella. Alla ripresa del gioco, però, l’arbitro Gianpaolo Calvarese completa una direzione di gara imbarazzante regalando un altro rigore alla Juventus, giudicando falloso un intervento (inesistente) di Ivan Perisic su Cuadrado. Sul dischetto va proprio il colombiano che firma la doppietta e il 3-2 finale. Nel recupero anche l’Inter rimane in dieci, a causa del doppio giallo a Marcelo Brozovic. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.