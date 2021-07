VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Verona 1-0 (33/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-0 contro il Verona del 25 aprile 2021.

UOMO SCUDETTO – Nel giro di due settimane, Matteo Darmian si candida a tutti gli effetti come uno dei principali uomini scudetto dell’Inter. L’11 aprile, al 77′ della sfida casalinga col Cagliari, aveva firmato il gol vittoria (vedi video). E quattordici giorni dopo si ripete, praticamente allo stesso minuto, nella gara di San Siro contro il Verona. L’asse è sempre lo stesso: Achraf Hakimi scende prepotentemente sulla destra e taglia il campo con un assist. Stavolta Darmian riceve palla poco oltre l’ingresso in area, controlla e scossa il piattone destro che vale un altro pesantissimo 1-0. All’83’ i veneti sfiorano il pareggio, con Marco Davide Faraoni che anticipa Samir Handanovic in uscita: ma l’ex nerazzurro tocca il portiere, facendo configurare un fallo che annulla il gol. L’Inter vince la dodicesima gara consecutiva in casa, e inizia a intravedere lo Scudetto. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.