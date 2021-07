VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Udinese 5-1 (38/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 5-1 contro l’Udinese del 23 maggio 2021.

FESTA FINALE – La stagione 2020/21 dell’Inter si conclude com’era iniziata. Con una vittoria roboante a San Siro, ma stavolta con lo Scudetto conquistato. Con l’Udinese va in scena una passerella, inaugurata da Ashley Young all’8′. Prima dell’intervallo, Christian Eriksen raddoppia direttamente da calcio di punizione. Il 3-0 al 55′ porta la firma di Lautaro Martinez direttamente da rigore. Poi arriva il poker di Ivan Perisic, che al 64′ trova un bellissimo destro a giro verso il secondo palo. E infine chiude i conti Romelu Lukaku, re del gol nerazzurro, che al 71′ firma il 5-0 direttamente dalla linea di porta, grazie al rimpallo del palo. Al 79′ arriva un rigore anche per gli ospiti, che Roberto Pereyra trasforma per il 5-1 finale. Un gol che non rovina certo la festa nerazzurra, che si scatena non appena l’arbitro fischia la finale (QUI la gallery dei festeggiamenti). È l’ultima di Antonio Conte, Daniele Padelli (che si è trasferito proprio ai friulani) e Achraf Hakimi, da ieri del PSG. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.