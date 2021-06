VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Spezia 2-1 (13/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-1 contro lo Spezia del 20 dicembre 2020.

QUOTA SEI – L’Inter non riesce più a non vincere, e nella penultima partita del 2020 trova la sesta vittoria di fila. Anche contro lo Spezia, però, servirà sudare più del previsto. Vincenzo Italiano è all’esordio in Serie A, ma sa benissimo come imbastire la resistenza agli assalti del super attacco nerazzurro. Ma non può fare nulla al 52′, quando Achraf Hakimi vola sulla destra superando ogni avversario, e battendo il portiere sul primo palo dopo l’ingresso in area. L’1-0 scioglie un po’ la gara, e al 71′ l’Inter raddoppia, ancora con un rigore di Romelu Lukaku. Il belga va sul dischetto dopo un fallo di mano di M’Bala Nzola, segnalato dal VAR. Nel finale c’è il tempo per vedere sfumare la porta inviolata, grazie al primo gol in Serie A di Roberto Piccoli (94′). Di seguito il video con la sintesi di Inter-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.