VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Sassuolo 2-1 (28/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-1 contro il Sassuolo del 7 aprile 2021.

NONA SINFONIA – Nella gara di ritorno col Sassuolo l’Inter vince 2-1 e supera sé stessa, infilando la nona vittoria consecutiva in altrettante gare del girone di ritorno. La sfida si gioca il 7 aprile, ben diciotto giorni dopo la data prevista, a causa della positività al Coronavirus di Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic. Nel recupero, i nerazzurri partono fortissimo e sono in vantaggio già dopo dieci minuti. Cross di Ashley Young dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Romelu Lukaku per l’1-0. A metà ripresa l’Inter raddoppia, e stavolta il belga serve l’assist per il fido Lautaro Martinez. Il numero 10 conclude la ripartenza roboante del numero 9 infilando Andrea Consigli e firmando il raddoppio. Nel finale Hamed Junior Traoré riesce ad accorciare il risultato, con un tiro imparabile dal limite dell’area. Nonostante il forcing dei neroverdi la gara finisce 2-1, e l’Inter continua la sua cavalcata verso lo Scudetto. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.