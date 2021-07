VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Roma 3-1 (36/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 3-1 contro la Roma del 12 maggio 2021.

ANCORA FESTA – L’Inter continua a vincere, anche dopo la conquista matematica dello Scudetto. Contro la Roma la gara si gioca senza obiettivi, e questo favorisce spettacolo e spazi larghi. E i nerazzurri, che per l’occasione sfoggia la nuova quarta maglia, ne approfittano alla grande. All’11’ Marcelo Brozovic firma l’1-0 con un bel tiro dal limite, scatenandosi poi nell’esultanza coi compari Nicolò Barella e Stefano Sensi. Poi al 20′, al termine di una ripartenza, Romelu Lukaku serve Matias Vecino, che può trovare il primo gol di una travagliata stagione. Alla mezz’ora c’è tempo anche per il gol del 2-1 di Henrikh Mkhitaryan, che sfrutta un’opposizione morbida nell’area nerazzurra. Nel secondo tempo non succede granché fino al 90′, quando Achraf Hakimi vola letteralmente verso la porta giallorosso, ma anziché tirare serve Lukaku, che chiude i conti sul 3-1. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.