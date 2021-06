VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Parma 2-2 (6/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-2 contro il Parma del 31 ottobre 2020.

RI-ARRESTO – Alla sesta giornata della Serie A 2020/21 l’Inter affronta il Parma, a San Siro. Per la terza volta consecutiva, i nerazzurri giocano d’anticipo, alle 18 del sabato. Il primo tempo scorre via molto blandamente, gli uomini di Antonio Conte non riescono a trovare la tattica giusta per colpire. E a inizio ripresa ne approfittano gli ospiti, con il “solito” Gervinho. L’ivoriano si scatena quando gioca contro l’Inter, e tra il 46′ e il 62′ piazza una doppietta potenzialmente letale. Al 64′ Marcelo Brozovic trova però un mancino sporco dal limite che accorcia subito il risultato. Ma per portare a casa almeno un punto (contro la futura retrocessa) serve attendere il 92′: in pieno recupero Ivan Perisic devia di testa in rete una punizione di Aleksandar Kolarov, e sigla il 2-2. Nel corso della gara ci sarebbe anche un rigore netto per i nerazzurri, per un fallo plateale di Botond Balogh sullo stesso Perisic, che l’arbitro lascia tuttavia correre (ma Giuseppe Marotta no). Col senno di poi, questa sarà l’ultima volta in stagione che i nerazzurri usciranno da San Siro senza vittoria. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.