VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Napoli 1-0 (12/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-0 contro il Napoli del 16 dicembre 2020.

METTERE LA QUINTA – Inter-Napoli, dodicesima giornata della Serie A 2020/21, fa rima con quinta vittoria consecutiva. I nerazzurri piazzano il colpo da tre punti con il minimo sforzo, pur non riuscendo a evitare qualche sofferenza di troppo. La partita è tiratissima, nessuna delle due squadre vuole perdere, e sbloccarla sembra impossibile. Finché al 25′ della ripresa Matteo Darmian non viene atterrato in area. L’arbitro Davide Massa indica il dischetto, ed espelle anche Lorenzo Insigne a causa delle accese proteste partenopee. Romelu Lukaku trasforma il rigore e sale in doppia cifra in campionato, per il secondo anno di fila. Acquisito il vantaggio, Antonio Conte preferisce chiudersi e terminare la gara con un 5-3-2, attirando troppo il Napoli vicino alla porta nerazzurra con due miracoli di Samir Handanovic e un legno. Tuttavia Andrea Petagna e Matteo Politano, scatenati, non riescono a pungere: la gara finisce 1-0. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.