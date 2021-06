VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Juventus 2-0 (18/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-o contro la Juventus del 17 gennaio 2021.

CADE LA SIGNORA – Inter-Juventus del 17 gennaio 2021 è la partita Scudetto, in primis per molti giocatori nerazzurri. Un 2-0 senza storie a San Siro, che pone idealmente fine all’egemonia bianconera sulla Serie A. La prestazione nerazzurra rasenta la perfezione, e al 12′ il risultato recita già 1-0. A firmare il vantaggio è Arturo Vidal, che incorna benissimo di testa un cross di Nicolò Barella. Ironia della sorte, sarà l’unico gol del cileno in campionato, con la maglia dell’Inter. Il raddoppio arriva poi a inizio ripresa, per la precisione al 52′. Alessandro Bastoni piazza un lancio fantascientifico dalla trequarti difensiva. La palla taglia trasversalmente il campo, mettendo fuori fase tutta la Juventus, e arriva perfettamente sul destro di Barella che, involato verso la porta, conclude con la botta che vale il 2-0. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.