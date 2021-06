VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Genoa 3-0 (24/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 3-0 contro il Genoa del 28 febbraio 2021.

DOPPIO TRIS – Una settimana dopo i tre gol rifilati al Milan, l’Inter si ripete contro il Genoa. E apre la gara ancora prima, perché a Romelu Lukaku bastano 32″ di gioco per involarsi verso l’area rossoblu e scoccare il destro che vale l’1-0. I nerazzurri sono in netto dominio della gara, tuttavia il raddoppio arriverà solo al 69′. Stavolta Lukaku veste i panni dell’assistman e serve a Matteo Darmian un pallone facile da insaccare per il 2-0. Infine al 77′ Alexis Sanchez chiude la gara mettendo anche la sua firma, dopo un’azione confusionaria della difesa genoana. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.