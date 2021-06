VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Fiorentina 4-3 (2/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 4-3 contro la Fiorentina del 26 settembre 2020.

CHI BEN COMINCIA – L’Inter inaugura la stagione 2020/21 nello stesso modo in cui la terminerà, a Scudetto acquisito: vincendo e segnando tanti gol. Ma soffrendo anche più del previsto. Perché la Fiorentina, alla prima gara stagionale a San Siro (sebbene sia la seconda giornata), parte alla grande. Dopo tre minuti Christian Kouamé sfrutta una leggerezza difensiva di Aleksandar Kolarov e firma il vantaggio viola. I nerazzurri riescono a pareggiare solo nel recupero del primo tempo, con un destro a effetto di Lautaro Martinez dal limite. Il Toro sente l’odore del sangue, e a inizio ripresa (52′) propizia il vantaggio, su cui è decisiva la deviazione del viola Federico Ceccherini (autogol). Rimonta completata, ma Franck Ribéry non è d’accordo. Il francese fa impazzire la retroguardia nerazzurra, e mette prima Gaetano Castrovilli (57′) poi Federico Chiesa (63′) davanti a Samir Handanovic: uno-due e contro-rimonta della Fiorentina. Gli uomini di Antonio Conte non vogliono partire però col piede sbagliato, e all’87’ Romelu Lukaku trova il primo gol stagionale, su assist di Achraf Hakimi. Poi, all’89’, Danilo D’Ambrosio firma il 4-3 finale colpendo di testa su calcio d’angolo. Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.