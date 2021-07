VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Cagliari 1-0 (30/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-0 contro il Cagliari dell’11 aprile 2021.

UNDICI SU UNDICI! – Alla trentesima giornata l’Inter ha ormai il pilota automatico, e vince anche con il minimo sforzo. Era già successo contro Bologna e Sassuolo, si ripete anche con il Cagliari. Nel lunch match di San Siro il grande protagonista è il portiere avversario. Guglielmo Vicario respinge ogni assalto nerazzurro. E quando non ci arriva, a salvarlo ci pensa la traversa, su un gran tiro di Christian Eriksen. La mossa che cambia l’inerzia è l’ingresso di Achraf Hakimi, che costringe Matteo Darmian a spostarsi a sinistra. E proprio loro due confezionano l’azione della vittoria. Al 77′ il marocchino scende dalla destra ed entra in area, piazzando un rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta. Sul pallone si avventa proprio il numero 36, che in scivolata trova il gol del pesantissimo 1-0. I nerazzurri piazzano così l’undicesima vittoria consecutiva. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.