VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Bologna 3-1 (10/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 3-1 contro il Bologna del 5 dicembre 2020.

MARRAKECH EXPRESS – Inter-Bologna, undicesima giornata della Serie A 2020/21, rappresenta diverse cose. In primis la conferma dei nerazzurri, che infilano la terza vittoria consecutiva. E poi la definitiva esplosione di Achraf Hakimi, protagonista assoluto della gara con una splendida doppietta. Ma andiamo con ordine, perché l’1-0 arriva al 16′, e porta una firma nota. Romelu Lukaku conclude un batti-e-ribatti nell’area felsinea portando in vantaggio l’Inter. Poi al limite dell’intervallo arriva anche il raddoppio. Da centrocampo Marcelo Brozovic vede il taglio di Hakimi e alza uno splendido pallone verticale. Il marocchino stoppa al limite dell’area e infila in rete un rasoterra morbido. E nella ripresa l’esterno si ripete, mettendo in ghiaccio il risultato dopo il gol di Emanuel Vignato (67′). Al 70′ Hakimi si invola sulla destra, poi converge verso il centro e dal limite trova un altro mancino chirurgico, che chiude la gara sul 3-1. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.