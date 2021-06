VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Benevento 4-0 (20/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 4-0 al Benevento del 30 gennaio 2021.

RIPARTENZA – L’Inter apre il girone di ritorno della Serie A 2020/21 con una goleada al Benevento. Dopo le cinque reti dell’andata, a San Siro i nerazzurri si fermano a quattro. E mettono subito la gara in ghiaccio dopo 7′, passando in vantaggio. Christian Eriksen batte una punizione dalla destra, e il rinvio maldestro di Riccardo Improta beffa il suo stesso portiere. Nella ripresa i padroni di casa dilagano. Il raddoppio porta la firma di Lautaro Martinez, che trafigge Montipò con un sinistro letale. Poi sale in cattedra Romelu Lukaku. Al 67′ il belga riceve palla da Lautaro Martinez che intercetta un passaggio del portiere avversario, e firma il tap in del tris. Poi al 78′ fissa il punteggio sul 4-0 con una botta di destro dal centro dell’area, completamente smarcato. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.