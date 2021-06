VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Genoa-Inter 0-2 (5/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-2 in casa del Genoa del 24 ottobre 2020.

RITORNO ALLA VITTORIA – Dopo l’immeritata sconfitta del derby di andata (vedi video), l’Inter è costretta a rialzare la testa. E l’occasione per farlo avviene sette giorni dopo, in casa del Genoa. Una partita che si rivela più ostica del previsto, a causa della grande resistenza genoana. I nerazzurri riescono a passare sono nella ripresa, ma in quindici minuti sbloccano e chiudono la gara. Al 64′ Nicolò Barella imbecca Romelu Lukaku, che conclude in rete dopo aver dribblato l’ultimo marcatore. Al 79′, infine, Danilo D’Ambrosio segna il secondo gol della sua stagione – anche questo di testa – che affossa definitivamente il Genoa. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.