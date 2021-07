VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Crotone-Inter 0-2 (34/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo lo 0-2 in casa del Crotone dell’1 maggio 2021.

GARA SCUDETTO – Dopo una cavalcata lunga trentaquattro giornate, ventidue delle quali passate a rincorrere il Milan, l’Inter tocca finalmente il tanto agognato Scudetto. Le cose vanno però meno lisce del previsto. In casa del Crotone (già retrocesso), i nerazzurri si fanno cogliere dalla frenesia e non riescono a capitalizzare le tante occasioni del primo tempo. Il primo gol arriva solo al 69′ e profuma moltissimo di Scudetto: a siglarlo è Christian Eriksen con un destro velenoso da fuori area. In pieno recupero, poi, Achraf Hakimi raddoppia al termine di una ripartenza solitaria. Una vittoria che, meno di ventiquattrore dopo, si tradurrà nella conquista matematica dello Scudetto grazie al pareggio dell’Atalanta col Sassuolo. E i nerazzurri infatti tornano da Crotone cantando «La capolista se ne va». Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.