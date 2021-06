VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Atalanta-Inter 1-1 (7/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo l’1-1 in casa dell’Atalanta dell’8 novembre 2020.

PUNTO DI RAMMARICO – Alla settima giornata della Serie A 2020/21 si gioca Atalanta-Inter, ormai vero e proprio big match del campionato italiano. Come spesso avviene nelle ultime gare dei nerazzurri di Milano, nel primo tempo non succede praticamente nulla. E perché i motori si accendano veramente è necessario aspettare la ripresa. Al 58′ Ashley Young butta in area un cross dalla sinistra: sul pallone si avventa Lautaro Martinez, che trova una grandiosa girata verso il palo più lontano. Quarto gol in campionato del Toro e 0-1 Inter. Che però, come spesso avviene, non capitalizza, e anzi viene punita. Al 79′ Aleksej Miranchuk, all’esordio in Serie A, trova un sinistro velenoso ma non imparabile dal limite, e firma l’1-1 finale. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.