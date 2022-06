VIDEO – Casadei e i suoi fratelli: i 5 nomi che animano il mercato dell’Inter

Casadei si è imposto come miglior calciatore nell’ultima stagione del Campionato Primavera 1, aiutando l’Inter a vincere lo Scudetto di categoria. Adesso è tempo di fare il grande salto e il mercato è già alle porte. Non solo per lui ma anche per altri giovani nerazzurri. Di seguito il video dell’intervento del collega Marco Demicheli dagli studi di Sky Sport

CAMPIONI U19 – La storica vittoria dello Scudetto Primavera da parte dell’Inter Under-19 (vedi focus) porta una firma in particolare. Quella del centrocampista classe 2003 Cesare Casadei, autore in Finale contro la Roma del suo 17° gol stagionale in maglia nerazzurra. Casadei sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. Ammesso che l’Inter decida di privarsene (in prestito?). Con lui da seguire con attenzione almeno altri quattro compagni di squadra neo campioni d’Italia. L’interesse delle altre squadre non manca, all’Inter la decisione finale su chi sacrificare e come…

