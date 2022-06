VIDEO – Carnevali: «Scamacca? Già stati contatti con società. Gnonto…»

Scamacca piace all’Inter ma non solo. Carnevali stavolta non fa nomi di papabili acquirenti. E parla anche dell’ipotesi Gnonto in Serie A. Di seguito il video dell’intervista dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport

ATTACCANTI AZZURRI – Il nome di Gianluca Scamacca è sul taccuino dell’Inter da mesi ma oggi ci sono altre priorità. Non solo Paulo Dybala (vedi video), ovviamente. Nel frattempo Giovanni Carnevali continua a tenere calda anche la pista estera. E apre all’ex nerazzurro Willy Gnonto (vedi focus). In attesa di novità di mercato, proprio Gnonto e Scamacca si preparano a fare coppia con la maglia della Nazionale Italiana…

