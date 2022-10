VIDEO – Carboni, la prima volta con l’Inter a San Siro e un piccolo primato!

Carboni ha esordito con l’Inter a San Siro in un pomeriggio sicuramente amaro ma la prima volta in ogni caso è un evento da festeggiare (vedi articolo). Anche il club nerazzurro coccola il classe 2005 con un video su Twitter

SOLO L’INIZIO – Valentin Carboni durante Inter-Roma ha esordito a San Siro con la maglia nerazzurra entrando al posto di Federico Dimarco all’88’. Certamente non un pomeriggio semplice per la squadra di Simone Inzaghi ma il traguardo della prima volta non si dimentica mai in qualsiasi caso. Carboni, dopo due anni nelle giovanili nerazzurre, è il primo classe 2005 a scendere in campo con i nerazzurri in Serie A.

L'esordio in nerazzuro di Valentin Carboni ⚫🔵👇 — Inter (@Inter) October 2, 2022

L’argentino brucia le tappe e il club nerazzurro si augura che questo sia solo l’inizio.