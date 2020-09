VIDEO – Capolavoro Moriero: magica rovesciata! L’Inter passa a Neuchatel

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 settembre 1997. La rovesciata capolavoro di Moriero apre la sfida contro il Neuchatel Xamax, vinta poi 0-2 con la rete di Ganz.

CAPOLAVORO DI MORIERO – La cavalcata dell’Inter che porta alla vittoria della Coppa UEFA 1997/98 inizia agilmente. Ai trentaduesimi l’avversario arriva dalla Svizzera, è il Neuchatel Xamax. L’andata si disputa a San Siro, dove gli uomini di Luigi Simoni vincono 2-0 con reti di Ronaldo e Zé Elias. Il ritorno è poco più che una formalità, ma Francesco Moriero decide di renderlo indimenticabile. Al minuto 26 del primo tempo Luigi Sartor esegue un perfetto triangolo con Maurizio Ganz sulla corsia destra, arrivando al cross dal limite. Cross che si allontana verso il secondo palo, dove si trova proprio Moriero. Il numero 17 stupisce tutti ed esegue una rovesciata perfetta per lo 0-1 Inter. Gara formalmente in discesa, che viene chiusa a metà del secondo tempo. Al 69′ Ronaldo va in fuga sulla fascia sinistra e poi allunga il lancio verso l’area, dove pesca Aron Winter al limite. L’olandese si limita ad appoggiare di testa per il taglio di Ganz, che infila la palla sotto alle gambe del portiere. Un complessivo 4-0 per l’Inter, che passa così ai sedicesimi di finale eliminando senza problemi il Neuchatel Xamax. Nel video YouTube di “Xamax Story” gli highlights della gara: