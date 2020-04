VIDEO – Candreva, palleggi in casa con piccolo...

VIDEO – Candreva, palleggi in casa con piccolo incidente: “Alla fine…”

Classico allenamento in casa per Antonio Candreva insieme alla compagna Allegra Luna, questa volta però con tanto di piccolo incidente, come dimostra il video pubblicato dall’esterno dell’Inter su “Instagram”.

INCIDENTE – Dopo essere riusciti a palleggiare diverse volte in casa senza problemi, alla fine l’incidente in casa Candreva è arrivato. Come mostrato da un breve video pubblicato dal giocatore dell’Inter su “Instagram”, la compagna Allegra Luna ha preso male le misure su un colpo di testa, colpendo e facendo cadere a terra un pezzo del lampadario: “Alla fine ce l’abbiamo fatta… A rompere qualcosa”. Di seguito la scena, ripresa e pubblicata dal numero 87 nerazzurro.