VIDEO – Cambiasso su orrore di Dida, l’Inter omaggia il Milan e poi lo batte

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 dicembre 2007. Il derby che segue la vittoria del Milan nel Mondiale per club vede una vittoria nerazzurra: il regalo di Natale, su tiro di Cambiasso, è di Dida!



CHE BELL’OMAGGIO – Dodici anni fa l’Inter batteva 2-1 il Milan nella diciassettesima giornata di Serie A 2007-2008. La stracittadina inizia con una passerella per i rossoneri, che la domenica precedente hanno vinto il Mondiale per club in Giappone battendo il Boca Juniors. L’inizio per i nerazzurri è pessimo: al 18′ Andrea Pirlo trasforma all’incrocio una punizione dal limite. Walter Samuel, nel tentativo di fermare Kakà, ha una torsione innaturale al ginocchio e deve uscire: la sua stagione finisce lì. Con la squadra di Roberto Mancini in dieci, mentre sta per entrare Marco Materazzi, è Julio Ricardo Cruz a salvare la situazione con un tiro sul primo palo che vale il pareggio. Non perfetto Dida nell’occasione, ma il portiere del Milan fa peggio al 63′: su rinvio errato di Paolo Maldini raccoglie Esteban Cambiasso, che dal limite calcia di controbalzo. Non è un tiro eccezionale, ma il brasiliano commette una papera indimenticabile che vale il definitivo 2-1. Inter campione d’inverno. Di seguito il video di Inter-Milan dall’account YouTube “SerieAclassics”.