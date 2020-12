VIDEO – Cambiasso ringrazia la mega papera di Dida: l’Inter ribalta il Milan

Esteban Cambiasso Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 dicembre 2007. Nel derby il Milan si presenta da fresco campione del mondo. Ma i nerazzurri ribaltano lo svantaggio iniziale, con Cambiasso che deve ringraziare Dida.

RIMONTA – Il 23 dicembre 2007 il Milan si presenta a San Siro con il Mondiale per club appena vinto. L’Inter riserva ai cugini la passerella di congratulazioni iniziale, ma poi in campo è battaglia vera dal fischio d’inizio. A passare in vantaggio sono proprio i rossoneri: al 18′ Andrea Pirlo pennella una punizione delle sue dalla lunetta, 0-1. I nerazzurri avviano subito il forcing per recuperare, ma la sfortuna sembra aver puntato la squadra di Roberto Mancini. Prima Luis Jimenez colpisce la traversa, poi Walter Samuel si infortuna per neutralizzare un dribbling di Kakà. Al 36′ ci pensa Julio Ricardo Cruz a pareggiare i conti, eseguendo un rapido slalom in area e trafiggendo Dida sul primo palo. Nella ripresa la rimonta si completa al 63′. Paolo Maldini allontana di testa un cross nell’area del Milan, ma la respinta è morbida e centrale. Sul pallone si avventa Esteban Cambiasso, che dal limite dell’area fa partire un sinistro liftato ma centrale. Dida tuttavia si produce in un tuffo estremamente goffo, lasciando entrare il pallone. Il derby finisce così 2-1 per l’Inter! Nel video YouTube di “SerieAclassics” tutti gli highlights della gara: