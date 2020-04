VIDEO – Cambiasso e Balotelli rimetton la Roma a -4, Inter-Fiorentina 2-0

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 aprile 2008. I gol nella ripresa di Cambiasso e Balotelli permettono di battere la Fiorentina e tenere la Roma indietro di quattro punti.



ASSALTO ROMA RESPINTO – Dodici anni fa l’Inter batteva 2-0 la Fiorentina nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2007-2008. Nel pomeriggio la Roma ha vinto 1-3 in rimonta e fra le polemiche in casa dell’Udinese, portandosi a -1. C’è quindi la necessità di rispondere, ma la squadra di Roberto Mancini non è certo nel suo miglior momento complici le tante assenze. Julio César, a metà primo tempo, deve superarsi sull’ex Adrian Mutu, salvando in uscita bassa, mentre l’altro dal passato nerazzurro Sébastien Frey fa due miracoli su Julio Ricardo Cruz. Al riposo è 0-0, ma il punteggio si sblocca al 55′: numero di Patrick Vieira e assist da terra al limite dell’area piccola, dove Esteban Cambiasso mette dentro. Gol di fondamentale importanza per il centrocampista argentino, col Meazza che esplode. Entra il fischiatissimo ex Christian Vieri, ma per la Fiorentina il risultato sfuma. Passano sette minuti e Mario Balotelli, sette minuti dopo il suo primo gol in Serie A, viene lanciato da Cruz e davanti a Frey trasforma. Solita esultanza polemica per Balotelli, ma lui e Cambiasso permettono di tenere il +4 sulla Roma: sarà decisivo a fine stagione. Di seguito il video di Inter-Fiorentina dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.