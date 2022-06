VIDEO – Cambiaso conteso, Juventus prova ad anticipare l’Inter: incontro per le cifre

Andrea Cambiaso quasi sicuramente non continuerà la sua carriera in Serie B, dato che al Genoa non mancano le richieste per cederlo in estate. Sull’esterno mancino c’è da tempo l’Inter ma anche la Juventus, che studia i costi dell’operazione per chiudere in anticipo. Di seguito il video con l’intervento del collega Marco Demicheli dagli studi di Sky Sport

