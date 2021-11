VIDEO – Calhanoglu rincara la dose: «I M Hakan, I M Inter»

Prosegue la personale ‘battaglia’ di Hakan Calhanoglu contro la sua ex squadra e la sua ex tifoseria. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il centrocampista turco ha voluto ricordare il suo gol in Milan-Inter e la sua appartenenza ai colori nerazzurri.

RIGORE SEGNATO – Dopo l’esultanza di ieri sul terreno di gioco, Hakan Calhanoglu ha voluto rincarare la dose nei confronti dei suoi ex tifosi dopo il rigore segnato nel derby di ieri sera. Il centrocampista turco, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato il video del suo gol.

APPARTENENZA – Giocando con lo slogan lanciato dal club nerazzurro in estate, Hakan Calhanoglu ha accompagnato il video con queste parole: “I M Hakan. I M Inter”. Sottolineando la sua appartenenza ai colori nerazzurri. Chissà come la prenderanno i suoi ex tifosi…

FONTE VIDEO: Hakan Calhanoglu, profilo Instagram ufficiale