VIDEO – Cagliari-Verona 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Verona, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



NUOVO CROLLO – Cagliari-Verona 0-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Cagliari perde la terza partita consecutiva e cola a picco verso la retrocessione. I sardi, costretti a vincere, nel primo tempo sprecano con Charalampos Lykogiannis che da buona posizione calcia altissimo. Il Verona, reduce da tre KO, fa la sua gara e passa al 54′, con un sinistro di Antonin Barak al settimo gol in campionato. Pure sfortunati i rossoblù, che colpiscono un palo con Giovanni Simeone su una delle migliori occasioni del match. L’assalto del Cagliari, alla disperata e confusa ricerca almeno di un pareggio, è privo di precisione, l’Hellas ha la palla gol per chiuderla ma Eddie Salcedo al 95′ colpisce il palo solo davanti ad Alessio Cragno. Il lunghissimo recupero, complici le tante interruzioni, si protrae fino al 98′, quando Kevin Lasagna parte dalla sua metà campo in solitaria e a differenza del compagno non sbaglia. Verona ottavo, Cagliari a -2 dal Torino e sempre più in crisi. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.