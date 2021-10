VIDEO – Cagliari-Venezia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Venezia, anticipo della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Unipol Domus.



FREGATI ALL’ULTIMO – Cagliari-Venezia 1-1 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il Cagliari vede sfumare nel recupero la prima vittoria in questo campionato. Contro il Venezia i rossoblù partono forte e concretizzano al 19′, con un cross di Martin Caceres che Keita Baldé Diao trasforma di testa nell’1-0. Per il senegalese è il secondo gol col Cagliari dopo quello alla Lazio, primo in casa. Ad avviare l’azione del gol è Razvan Marin, che sempre nel primo tempo con una gran discesa palla al piede arriva al tiro: sfortunato, il suo destro colpisce il palo. Il Venezia prende campo nel corso della ripresa, dove il Cagliari crolla fisicamente. I cambi di Walter Mazzarri non danno i frutti sperati e l’infortunio di Andrea Carboni è deleterio per i rossoblù, senza più energie. Il pareggio arriva nel secondo dei quattro minuti di recupero: troppo spazio a destra per Daan Heymans, tocco al centro e Gianluca Busio si gira trovando la deviazione di Caceres sul suo tiro. La palla entra dopo aver colpito la traversa, primo centro in Italia per l’americano.

Video con gli highlights di Cagliari-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.