VIDEO – Cagliari-Udinese 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Udinese, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



L’UMILIAZIONE – Cagliari-Udinese 0-4 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Dopo domenica scorsa con l’Inter il Cagliari becca altri quattro gol e il suo pubblico lo contesta in maniera nettissima. Ad aprire la goleada dell’Udinese è Diego Godin, con un’impresentabile giocata in uscita che avvia l’azione poi rifinita da Destiny Udogie per l’inserimento di Jean-Victor Makengo, bravo a saltare il troppo molle uruguayano e battere a rete col sinistro. La reazione sarda con Leonardo Pavoletti, su assist di Joao Pedro, serve solo a esaltare Marco Silvestri ma finisce lì. Al 45′ Dalbert Henrique stende l’imprendibile Udogie, punizione da poco più di venti metri e Gerard Deulofeu scavalca la barriera per il raddoppio. Walter Mazzarri fa tre cambi all’intervallo ma non serve, alla prima chance l’Udinese fa tris al 50′ con uno splendido tiro al volo di Nahuel Molina. A peggiorare ulteriormente la situazione per i rossoblù arriva pure il doppio giallo a Razvan Marin: Cagliari in dieci dal 66′. Tre minuti dopo Deulofeu fa doppietta con un bel tiro che scavalca Alessio Cragno e si insacca sotto la traversa. A fine partita il DS del Cagliari, Stefano Capozucca, annuncia una pesante epurazione a gennaio.

Video con gli highlights di Cagliari-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.