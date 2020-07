VIDEO – Cagliari-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Udinese, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



SALVEZZA FIN DA PRIMA DEL VIA – Cagliari-Udinese 0-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. L’Udinese festeggia la salvezza nel riscaldamento: il KO per 3-2 del Lecce a Bologna, nell’anticipo delle ore 17.15, dà la permanenza aritmetica nel massimo campionato ai friulani ancor prima del calcio d’inizio, con la squadra che esulta sul campo della Sardegna Arena. Spinti dall’entusiasmo i bianconeri di Luca Gotti ci mettono nemmeno due minuti a sbloccare il risultato, con cross dalla destra di Jens Stryger Larsen per Stefano Okaka che si gira su Luca Ceppitelli e di destro fa secco Alessio Cragno. Il Cagliari, arrivato a otto partite senza vittorie e senza grossi obiettivi, non riesce più a riprendersi se non dopo l’intervallo. Al 94′ la squadra di Walter Zenga potrebbe evitare la sconfitta, ma su cross di Giovanni Simeone l’altro attaccante Joao Pedro da due passi manda di poco a lato pur essendo riuscito ad anticipare il portiere avversario Juan Musso. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.