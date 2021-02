VIDEO – Cagliari-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bremer e Simone Zaza (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Cagliari-Torino, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



CAMBIO IN PANCHINA – Cagliari-Torino 0-1 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Basta un’azione al Torino per prendersi i tre punti. Finisce con un successo ospite lo scontro salvezza, col Cagliari nel baratro: è a cinque punti dal quartultimo posto, con le altre squadre che scappano. Nel primo tempo meglio i rossoblù, ma di tiri in porta non se ne vedono. Un traversone di Charalampos Lykogiannis non trova nessuno a deviare in area, mentre al 45’ su corner colpo di testa di Giovanni Simeone a lato. Nella ripresa i ritmi non aumentano, anzi a parte un tiro alto sempre di Simeone succede poco e nulla. Il Torino rischia anche l’autogol, al 64’ con un retropassaggio di Cristian Ansaldi con Salvatore Sirigu leggermente fuori dai pali: è fortunato che non sia nello specchio. Poi, all’improvviso, il gol: è il 76’, corner da destra e colpo di testa di Gleison Bremer che sblocca la situazione. Il difensore brasiliano segna sul primo tiro in porta in assoluto del match. Il Cagliari prova a portarsi in attacco, ma si sbilancia: in contropiede all’85’ Wilfried Singo mette Andrea Belotti solo davanti alla porta, ma Alessio Cragno fa un miracolo sul suo tiro a botta sicura. Dopo quattro pareggi Davide Nicola vince la sua prima fondamentale partita. Mentre, per Eusebio Di Francesco, il destino è segnato: i rossoblù cambiano allenatore. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.