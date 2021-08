VIDEO – Cagliari-Spezia 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Spezia, posticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



RIMONTA IN 4′ – Cagliari-Spezia 2-2 nel posticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. Lo Spezia, presentatosi in Sardegna con appena sedici giocatori, si illude ma comunque esce dall’Unipol Domus con un buon punto. Al 7′ il vantaggio ospite: a Emmanuel Gyasi concesso tanto spazio per calciare, destro da circa venti metri e Alessio Cragno non ci arriva. Da lì è quasi un monologo del Cagliari, che ha tante occasioni fra cui una divorata da Sebastian Walukiewicz che manda altissimo da due passi a metà tempo. Lo Spezia riemerge al 58′ e lo fa benissimo, con un’ottima manovra corale che porta al cross Kelvin Amian e all’inserimento centrale vincente Simone Bastoni. Il doppio svantaggio sveglia però il Cagliari e Joao Pedro, che al 62′ riceve palla da Razvan Marin, si gira e col destro accorcia. Un contatto fra Andrea Carboni e Daniele Verde non viene giudicato da rigore, sul contropiede seguente Leonardo Pavoletti anticipa Erwin Zoet che lo stende e qui l’arbitro indica il dischetto. Il VAR non interviene per la situazione nell’area opposta, e Joao Pedro fa così 2-2 al 66′. Più Cagliari che Spezia nel finale, anche se Samuel Mraz si vede annullato un gol per fuorigioco. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.