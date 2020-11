VIDEO – Cagliari-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

CRESCITA CONFERMATA – Cagliari-Sampdoria 2-0 nell’anticipo della settima giornata di Serie A. Il Cagliari vince la quarta partita delle ultime cinque, fra campionato e coppa, e celebra al meglio il settantaseiesimo compleanno del suo simbolo, Gigi Riva. In avvio Joao Pedro di testa prende l’incrocio dei pali, a seguito di un cross dalla destra. Al 39′ erroraccio di Tommaso Augello, che buca l’intervento e placca Nahitan Nandez lanciato a rete. L’arbitro Giovanni Ayroldi prima mostra il cartellino giallo, poi il VAR lo richiama: evidente la chiara occasione da gol, è rosso. In dieci contro undici la Sampdoria regge solo fino a inizio ripresa, quando un contrasto fra Lorenzo Tonelli e Joao Pedro viene giudicato da rigore. Lo stesso brasiliano trasforma al 48′, trovando il gol per la quinta giornata consecutiva. Passano ventuno minuti e chiude i conti Nandez, che si inserisce in mezzo alla difesa blucerchiata e con un tocco sotto raddoppia. Eusebio Di Francesco batte il suo passato, undici mesi dopo l’esonero dalla Sampdoria. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.