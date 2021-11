VIDEO – Cagliari-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Salernitana, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



SFIDA FRA ULTIME – Cagliari-Salernitana 1-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il match fra le due ultime in classifica non porta a un sorpasso, col pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto al Cagliari. Per la Salernitana, invece, tanta sofferenza ma gioia allo scadere e serie negativa interrotta. Primo tempo con pochissime occasioni da gol, c’è la parata di un portiere solo nel recupero quando su corner da destra Joao Pedro colpisce di testa e si oppone Vid Belec. All’ora di gioco entra poi Leonardo Pavoletti, al posto del rientrante Dalbert Henrique. Walter Mazzarri passa al tridente e la mossa dà i suoi frutti, perché il Cagliari è molto più incisivo e comincia ad attaccare con forza. Il match si sblocca al 73’: tunnel di Andrea Carboni a Joel Obi, Joao Pedro vince un contrasto e dal fondo crossa basso proprio per Pavoletti che in anticipo nell’area piccola su portiere e difensore fa 1-0. Per il centravanti gol nel giorno del suo trentatreesimo compleanno. Proprio al 90’ la Salernitana pareggia: cross di Nadir Zortea, Nahitan Nandez si perde Federico Bonazzoli e il suo sinistro passa fra palo e portiere. Grossa delusione per i rossoblù, che pensavano di averla vinta. Cagliari e Salernitana salgono a otto punti e non si risollevano.

Video con gli highlights di Cagliari-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.