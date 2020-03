VIDEO – Cagliari-Roma 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Roma, posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



-3 CONFERMATO – Cagliari-Roma 3-4 nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A. La Roma soffre nel finale, ma riesce a vincere e prolunga il momento nerissimo del Cagliari. Nei primi dieci minuti gli ospiti potrebbero passare almeno tre volte, ma fra imprecisioni e parate di Robin Olsen (girato in prestito ad agosto) non sbloccano l’incontro. In vantaggio vanno i rossoblù al 28’, con uno splendido pallonetto di Joao Pedro. Dovrebbe essere una spinta psicologica per i padroni di casa, senza vittorie dal 2 dicembre, ma dopo un minuto l’ex Luca Pellegrini svirgola su cross di Aleksandar Kolarov e serve un assist impossibile da sbagliare per Nikola Kalinic. Il croato, col colpo di testa ravvicinato, segna il suo primo gol in giallorosso. Diventano due al 42’, quando Henrikh Mkhitaryan entra in area in dribbling e crossa basso per il tocco vincente sempre di Kalinic. Justin Kluivert prende una traversa a inizio ripresa e al 64’, su assist di Kalinic, si invola e col destro firma il tris. Il subentrato Gaston Pereiro al 76’, con un sinistro dal limite, firma il suo primo gol italiano. All’81’ su punizione di Kolarov la palla passa, con Mkhitaryan che la sfiora ed entra. A quattro minuti dal termine mano di Chris Smalling su cross da destra, l’arbitro fa proseguire: il VAR lo richiama, rigore inevitabile. Joao Pedro si fa parare il tiro da Pau Lopez, ma segna sulla ribattuta. Sei i minuti di recupero, ma non bastano al Cagliari per completare la rimonta. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.