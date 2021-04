VIDEO – Cagliari-Roma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Roma, posticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



RILANCIO SALVEZZA – Cagliari-Roma 3-2 nel posticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A. Il Cagliari trova la terza vittoria consecutiva e aggancia Benevento (con lo stesso numero di partite) e Torino (che ha due gare in meno). Quattro minuti e i sardi sbloccano subito, con Nahitan Nandez che va via a destra e crossa per l’altro esterno Charalampos Lykogiannis, che in tap-in fa 1-0. Al 27′ Carles Pérez si infila in area, il primo tiro è sul palo ma è fortunato perché il rimpallo gli finisce addosso e pareggia. Ma un errore in uscita della Roma, che fa ampio turnover in vista dell’Europa League, costa il 2-1: palla a Razvan Marin e gran destro vincente dai venticinque metri. Sette minuti dopo angolo da destra sul primo palo e di testa Joao Pedro supera Pau Lopez non perfetto. La Roma accorcia col primo gol in questa Serie A di Federico Fazio, anche lui di testa su calcio d’angolo. Ma di vere occasioni per il 3-3 i giallorossi non ne hanno. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.