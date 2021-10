VIDEO – Cagliari-Roma 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Roma, match della decima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



RILANCIO DALLA TRIBUNA – Cagliari-Roma 1-2 nella decima giornata di Serie A. José Mourinho torna a vincere e lo fa nella serata in cui non può stare in panchina perché squalificato. Cagliari ultimo in classifica e sfortunato, perché in avvio un gran tiro di Raoul Bellanova finisce sulla traversa. Nel primo tempo non succede molto altro, è la ripresa a portare i gol. A segnare per primo è Leonardo Pavoletti, al 52′ col destro a centro area sfruttando un assist involontario di Bellanova su cross di Razvan Marin. Pesante l’errore di Matias Vina, che buca del tutto l’intervento. Traverse pareggiate da Lorenzo Pellegrini, con un sinistro in scivolata su cross dalla destra. A venti minuti dalla fine la Roma fa valere la sua pressione, un attimo dopo un miracolo di Rui Patricio su Pavoletti: corner di Pellegrini, deviazione a centro area di Roger Ibanez e 1-1. Il giocatore decisivo è proprio Pellegrini, che al 78′ completa la rimonta con un gran destro su punizione che sorprende Alessio Cragno.

Video con gli highlights di Cagliari-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.