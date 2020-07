VIDEO – Cagliari-Lecce 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Cagliari-Lecce match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



QUANTI SPRECHI – Cagliari-Lecce 0-0 nella trentunesima giornata di Serie A. Centesima in campionato da allenatore per Walter Zenga senza vittoria, ma il pareggio dà senza dubbio maggiori rimpianti al Lecce che è di nuovo in zona retrocessione. Inizia meglio il Cagliari, ma Giovanni Simeone spara fuori un’ottima possibilità in area. Il primo grande intervento di Alessio Cragno è su un piazzato di Filippo Falco, che perdona un errore di Charalampos Lykogiannis. Ancora Lecce con tiro di Riccardo Saponara, grande respinta di Cragno e Khouma El Babacar si divora lo 0-1 prendendo il palo da due passi. Alla mezz’ora fuori Radja Nainggolan, uno dei tre infortuni del primo tempo: nei salentini sostituiti Falco e Marco Calderoni. Ripresa con altri sprechi del Lecce, con Cragno bravissimo su Babacar e palo a porta vuota di Marco Mancosu, ininfluente però perché in fuorigioco. Nahitan Nandez, uno dei migliori, non trova la porta da buona posizione mentre l’ultima chance è dell’ex Diego Farias, sul cui destro Cragno compie un’altra parata strepitosa. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.